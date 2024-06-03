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Джокович одержал волевую победу над Серундоло в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Джокович одержал волевую победу над Серундоло в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу Джоковича.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Серундоло три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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