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Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Медведев, безусловно, мог выступить на «Ролан Гаррос» лучше, исходя из того, какие соперники оставались у него на пути. Де Минора он должен был проходить, но я не знаю, что произошло. Обидное поражение, но что случилось, то случилось.

Этот турнир для Даниила получился стандартным. Нельзя сказать, что это хорошее выступление. Думаю, он и сам это понимает и скажет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 3 июня, своё выступление на турнире завершил россиянин Даниил Медведев, который в матче 1/8 финала уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.

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