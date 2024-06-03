Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Медведев, безусловно, мог выступить на «Ролан Гаррос» лучше, исходя из того, какие соперники оставались у него на пути. Де Минора он должен был проходить, но я не знаю, что произошло. Обидное поражение, но что случилось, то случилось.

Этот турнир для Даниила получился стандартным. Нельзя сказать, что это хорошее выступление. Думаю, он и сам это понимает и скажет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 3 июня, своё выступление на турнире завершил россиянин Даниил Медведев, который в матче 1/8 финала уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.