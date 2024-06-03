Джокович стал рекордсменом по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде

Сегодня, 3 июня, сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024 и установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров «Большого шлема». По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера. Также в тройку по количеству побед на ТБШ входит 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (367 выигранных матчей).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.