Джокович — о матче с Серундоло: я был в нескольких розыгрышах от поражения

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.
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«Я должен сказать болельщикам спасибо, как и в прошлом матче. В четвертом сете против Музетти счёт был 2:2, и мой уровень энергии полностью изменился. Они дали мне много энергии. Сегодня произошло то же самое. Вы оказали мне большую поддержку. Больше я ничего не могу сказать. Возможно, сегодня я был в нескольких розыгрышах от поражения в этом матче. Я должен поздравить Франсиско, потому что он сыграл великолепно. Он заслуживает аплодисментов. Единственное объяснение, которое у меня есть, — это ваша заслуга. Так что ещё раз спасибо вам за вашу поддержку», — сказал Джокович в интервью на корте.
В матче 1/8 финала Джокович в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба.
- 3 июня 2024
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