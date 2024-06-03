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Джокович — о матче с Серундоло: я был в нескольких розыгрышах от поражения

Джокович — о матче с Серундоло: я был в нескольких розыгрышах от поражения
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Я должен сказать болельщикам спасибо, как и в прошлом матче. В четвертом сете против Музетти счёт был 2:2, и мой уровень энергии полностью изменился. Они дали мне много энергии. Сегодня произошло то же самое. Вы оказали мне большую поддержку. Больше я ничего не могу сказать. Возможно, сегодня я был в нескольких розыгрышах от поражения в этом матче. Я должен поздравить Франсиско, потому что он сыграл великолепно. Он заслуживает аплодисментов. Единственное объяснение, которое у меня есть, — это ваша заслуга. Так что ещё раз спасибо вам за вашу поддержку», — сказал Джокович в интервью на корте.

В матче 1/8 финала Джокович в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба.

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