Медведев заявил, что Джокович не является фаворитом в борьбе за титул «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал основных претендентов в борьбе за титул «Ролан Гаррос». Он выделил вторую ракетку мира Янника Синнера и третью ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

«Тяжело сказать. Мне всегда казалось, что делать прогнозы немного неуважительно, потому что когда называешь кого-то, то вроде как недооцениваешь остальных. Скажу, что статистически – я видел, что у Новака что-то не так с ногой, так что не знаю. Видя проблемы Новака с ногой, я бы назвал Карлоса или Янника, они оба хорошо играют. Янник вчера выиграл непростой матч, совершил камбэк. Статистически у них обоих есть «Шлем» и опыт. Они топ-2 и топ-3 в мире, так что назову Карлоса и Янника. Но поглядим», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.