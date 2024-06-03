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Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Джоковичем

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала он обыграл 12-ю ракетку мира из США Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Рууда.

Продолжительность матча составила 3 часа 31 минуту. За это время Рууд выполнил 11 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 26. На счету Фритца 19 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Теннисисты встречались в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос».

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.