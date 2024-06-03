«Я не знаю, что будет утром». Джокович — о возможной травме

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович оценил своё состояние после матча за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с 27-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба.

«Дождь повлиял на корт. В некоторых местах как будто не было достаточно грунта. При такой погоде было достаточно скользко. Я поскользнулся слишком много раз. Я позвал супервайзера, чтобы получить объяснение. Просил судью чаще ухаживать за кортом.

В настоящий момент я не знаю, что конкретно у меня за травма. На данный момент вроде всё нормально, но я не знаю, что будет утром. Я не был готов играть сегодня на 100%, не был готов бегать за укороченными, мне тяжело давалась смена направления.

Вчера я поиграл в петанг в Булонском лесу. Выспался, сделал много работы в бассейне. А потом снова поспал. Я размялся хорошо, здорово провёл первый сет. Физически я в норме. Я восстановился быстро после игры с Музетти, но эта история с травмой непредсказуема. Сейчас мы перепридумаем моё восстановление», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.