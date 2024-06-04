Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С Сашей всегда весело». Рыбакина — о тренировках с Бубликом

«С Сашей всегда весело». Рыбакина — о тренировках с Бубликом
Комментарии

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина положительно высказалась о своём соотечественнике 17-й ракетке мира Александре Бублике.

— Хотели бы сыграть в паре с Бубликом на Олимпиаде? Расскажите о нём, какой он?
— С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Вчера, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 Елена Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Материалы по теме
Видео
В матче парного разряда «Мастерса» в Риме произошёл забавный эпизод с участием Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android