«С Сашей всегда весело». Рыбакина — о тренировках с Бубликом

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина положительно высказалась о своём соотечественнике 17-й ракетке мира Александре Бублике.

— Хотели бы сыграть в паре с Бубликом на Олимпиаде? Расскажите о нём, какой он?

— С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Вчера, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 Елена Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.