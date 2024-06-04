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Андреева стала второй по молодости теннисисткой, вышедшей в 1/4 финала «РГ» в XXI веке

Вчера, 3 июня, 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. Она стала второй по молодости теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в XXI веке.

Россиянка преодолела стадию 1/8 финала «Ролан Гаррос» в возрасте 17 лет и 27 дней. Моложе Андреевой данного достижения добивалась только представительница Болгарии Сесиль Каратанчева в 2005 году (15 лет 288 дней).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.