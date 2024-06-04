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Джокович рассказал, почему принял решение не сниматься с матча с Серундоло

Джокович рассказал, почему принял решение не сниматься с матча с Серундоло
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему он принял решение продолжать матч с представителем Аргентины Франсиско Серундоло в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024, несмотря на травму.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Когда подумал, что надо прекращать игру? Да сразу же, как получил травму. Я взял медицинский тайм-аут, но уже в следующем гейме понял, что он особо не помог. Физио сделал, что мог, но в тот момент проблему было не решить. Можно было сделать так, чтобы я мог продолжать играть, что и сделал Алехандро, физио из АТР. За это ему спасибо. Но я не был на 100% готов, не мог менять направления, как хотел, не мог бежать на его дропшоты. Франсиско это увидел и постоянно делал дропшоты, на которые я просто смотрел и не двигался.

Слушайте, я понимаю, что ему тоже непросто играть против соперника, который два сета показывает не лучшее своё движение, а потом вдруг начинает здорово двигаться и играть. Понимаю, что это не идеальная ситуация для него. Ну а что было со мной, я уже рассказал. А продолжил играть, потому что хотел посмотреть, подействуют ли противовоспалительные и лекарства, снимут ли они скованность. Так и вышло», — сказал Джокович в интервью после матча.

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