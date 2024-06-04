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Грачёва: я бы очень хотела сыграть на Олимпиаде здесь, на кортах «Ролан Гаррос»

Грачёва: я бы очень хотела сыграть на Олимпиаде здесь, на кортах «Ролан Гаррос»
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва рассказала о своём желании выступить на предстоящей Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Напомним, 3 июня в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 проходил матч четвёртого круга, в котором встречались 38-я ракетка мира Мирра Андреева и ныне представляющая Францию Варвара Грачёва. Игра завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

«Я бы очень хотела сыграть на Олимпиаде здесь, на кортах «Ролан Гаррос». Это отличная возможность для меня и моей карьеры. Я была бы очень счастлива. Постараюсь готовиться и лучше играть, чтобы быть готовой к таким встречам», — сказала Грачёва в интервью после матча.

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