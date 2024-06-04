Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, как её изменила первая победа на турнире «Большого шлема»

Арина Соболенко рассказала, как её изменила первая победа на турнире «Большого шлема»
Комментарии

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как её изменила победа на турнире «Большого шлема».

«Это столько всего хорошего даёт. После победы на «Большом шлеме» понимаешь, что всю жизнь всё делала правильно. Всё было не зря.

Когда наконец выигрываешь, достигаешь цели, это придаёт такой уверенности и веры, что, как бы тяжело ни было, что бы ни случилось, ты всё преодолеешь, вернёшься на вершину и достигнешь своих целей.

Это хорошо, потому что, когда ты затем сталкиваешься с трудностями, то просто напоминаешь себе, что уже многое преодолела и дошла до своей цели. И в этот раз тоже сможешь. Хорошо, что можно напоминать себе, насколько ты сильная», — рассказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android