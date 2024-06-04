Арина Соболенко рассказала, как её изменила первая победа на турнире «Большого шлема»

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как её изменила победа на турнире «Большого шлема».

«Это столько всего хорошего даёт. После победы на «Большом шлеме» понимаешь, что всю жизнь всё делала правильно. Всё было не зря.

Когда наконец выигрываешь, достигаешь цели, это придаёт такой уверенности и веры, что, как бы тяжело ни было, что бы ни случилось, ты всё преодолеешь, вернёшься на вершину и достигнешь своих целей.

Это хорошо, потому что, когда ты затем сталкиваешься с трудностями, то просто напоминаешь себе, что уже многое преодолела и дошла до своей цели. И в этот раз тоже сможешь. Хорошо, что можно напоминать себе, насколько ты сильная», — рассказала Соболенко на пресс-конференции.