Соболенко прокомментировала выход в седьмой подряд четвертьфинал на ТБШ

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко дала комментарий по поводу седьмого подряд выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Напомним, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко оказалась сильнее Эммы Наварро (6:2, 6:3).

«Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах». Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел.

«Большие шлемы» – это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе – иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.