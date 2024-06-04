Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко прокомментировала выход в седьмой подряд четвертьфинал на ТБШ

Соболенко прокомментировала выход в седьмой подряд четвертьфинал на ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко дала комментарий по поводу седьмого подряд выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Напомним, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко оказалась сильнее Эммы Наварро (6:2, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:40 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах». Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел.

«Большие шлемы» – это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе – иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Знаю, что ждать от Соболенко. Хочу реванша». Мирра будет биться на «РГ» одна за всех
Эксклюзив
«Знаю, что ждать от Соболенко. Хочу реванша». Мирра будет биться на «РГ» одна за всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android