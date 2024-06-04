Соболенко прокомментировала выход в седьмой подряд четвертьфинал на ТБШ

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко дала комментарий по поводу седьмого подряд выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
Напомним, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Соболенко оказалась сильнее Эммы Наварро (6:2, 6:3).
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«Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах». Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел.
«Большие шлемы» – это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе – иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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