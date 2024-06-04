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«Мне было жаль Анастасию». Соболенко прокомментировала победу Свёнтек над Потаповой

«Мне было жаль Анастасию». Соболенко прокомментировала победу Свёнтек над Потаповой
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко дала комментарий по поводу рекордной победы представительницы Польши Иги Свёнтек в матче с россиянкой Анастасией Потаповой в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Свёнтек выиграла со счётом 6:0, 6:0. Матч продлился всего 40 минут.

«Я смотрела тот матч и думала, что это просто другой уровень по накалу. И мне было очень жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша.

Можно ли выиграть ещё быстрее? Старалась не думать о том, чтобы попытаться сделать так же. Говорила себе – нет, Арина. Фокусируйся на себе, тебе не нужно перебивать её результат. Это нормально. Это просто её мир с этими баранками. Это – её, так и оставь это ей. Я буду более любезна к своему сопернику», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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