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Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах «Большого шлема»

Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах «Большого шлема»
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович стал игроком с наибольшим количеством четвертьфиналов в Открытой эре турниров «Больших шлемов» (59), обогнав Роджера Федерера (58).

Напомним, первым турниром «Большого шлема» Открытой эры стал «Ролан Гаррос» 1968 года.

В матче 1/8 финала Джокович в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров «Большого шлема». По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.

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