Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович стал игроком с наибольшим количеством четвертьфиналов в Открытой эре турниров «Больших шлемов» (59), обогнав Роджера Федерера (58).

Напомним, первым турниром «Большого шлема» Открытой эры стал «Ролан Гаррос» 1968 года.

В матче 1/8 финала Джокович в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров «Большого шлема». По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.