Видеообзор победы Рыбакиной над Свитолиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

3 июня состоялся матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана оказалась сильнее представительницы Украины Елены Свитолины — 6:4, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рыбакина — Свитолина

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Рыбакина сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA), которая в 1/8 финала обыграла 70-ю ракетку мира россиянку Элину Аванесян.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.