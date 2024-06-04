Зверев в пяти сетах обыграл Руне и стал последним четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Завершился матч четвёртого круга мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречались четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель Дании Хольгер Руне. Счёт встречи — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (2), 6:2 в пользу Зверева.
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Соперники провели на корте 4 часа 15 минут. Зверев 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 23-х заработанных. На счету Руне десять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев встретится с австралийцем Алексом Де Минором, который в 1/8 финала оказался сильнее россиянина Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
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