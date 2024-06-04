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Результаты игрового дня 3 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 3 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин
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Завершились матчи 3 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 3 июня.

  • Алекс де Минор (Австралия, 11) — Даниил Медведев (Россия, 5) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.
  • Новак Джокович (Сербия, 1) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 27) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.
  • Тейлор Фритц (США, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) 6:7, 6:3, 4:6, 2:6.
  • Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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