Результаты игрового дня 3 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

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Вчера, 3 июня, завершился девятый игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». Четвёртый круг. Женщины. 3 июня:

Ясмине Паолини (Италия) — Элина Аванесян (Россия) — 4:6, 6:0, 6:1;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:3;

Арина Соболенко (Беларусь) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 6:3;

Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2024 среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составляет рекордные € 53,5 млн.