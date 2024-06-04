Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович впервые провёл на корте более 13 часов в четырёх стартовых играх турнира «БШ»

Джокович впервые провёл на корте более 13 часов в четырёх стартовых играх турнира «БШ»
Комментарии

Вчера, 3 июня, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло со счётом (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) и вышел в 1/4 финале теннисного турнира «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 6
1 		7 6 5 3
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В первых четырёх кругах серб провёл на корте в сумме 13 часов и 48 минут, что является личным рекордом 37-летнего спортсмена на турнирах «Большого шлема». Ранее Джокович справлялся с менее чем за 12 часов со стартовыми четырьмя играми.

Следующим соперником Джоковича стала седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Встреча состоится 5 июня.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53 478 000. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

Материалы по теме
Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android