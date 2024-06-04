Джокович впервые провёл на корте более 13 часов в четырёх стартовых играх турнира «БШ»
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Вчера, 3 июня, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло со счётом (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) и вышел в 1/4 финале теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
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|3
|7
|6
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|7
|6
|5
|3
27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В первых четырёх кругах серб провёл на корте в сумме 13 часов и 48 минут, что является личным рекордом 37-летнего спортсмена на турнирах «Большого шлема». Ранее Джокович справлялся с менее чем за 12 часов со стартовыми четырьмя играми.
Следующим соперником Джоковича стала седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Встреча состоится 5 июня.
Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53 478 000. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).
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