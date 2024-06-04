Джокович впервые провёл на корте более 13 часов в четырёх стартовых играх турнира «БШ»

Вчера, 3 июня, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло со счётом (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) и вышел в 1/4 финале теннисного турнира «Ролан Гаррос».

В первых четырёх кругах серб провёл на корте в сумме 13 часов и 48 минут, что является личным рекордом 37-летнего спортсмена на турнирах «Большого шлема». Ранее Джокович справлялся с менее чем за 12 часов со стартовыми четырьмя играми.

Следующим соперником Джоковича стала седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Встреча состоится 5 июня.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53 478 000. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).