«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 4 июня

Во вторник, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день в мужском одиночном разряде пройдут матчи пятого круга (1/4 финала). На корт выйдут четверо представителей топ-10 мирового рейтинга.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 4 июня

Мужчины. Пятый круг. Примерное время начала матчей (мск):

15:00. Григор Димитров (Болгария, 10) — Янник Синнер (Италия, 2)

21:15. Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, обыгравший в финале Каспера Рууда (7:6, 6:3, 7:5).