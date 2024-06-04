«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 4 июня

Во вторник, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день в женском одиночном разряде пройдут матчи пятого круга (1/4 финала). На корт выйдут четверо представителей топ-10 мирового рейтинга.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 4 июня

Женщины. Пятый круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00. Кори Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 9);

13:30. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6)

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.