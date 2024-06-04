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Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх благодаря защищённому рейтингу

Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх благодаря защищённому рейтингу
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх в Париже (Франция) благодаря защищённому рейтингу. На данный момент он является 275-й ракеткой мира.

Напомним, от каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания «Ролан Гаррос»). Но спортсмены, пропустившие долгое время из-за травмы и опустившиеся в мировой классификации, могут использовать защищённый рейтинг. Кроме того, на Играх два места зарезервированы за олимпийскими чемпионами или победителями турниров «Большого шлема», которые не прошли квалификацию по рейтингу, при условии, что они входят в число 400 лучших в мире.

Таким образом, состав мужской сборной Испании на Олимпийские игры — 2024 выглядит следующим образом:

Испания, кроме того, будет иметь две пары в парном разряде, и велика вероятность, что одну из них составят Надаль и Алькарас.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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