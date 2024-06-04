Ига Свёнтек — Маркета Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция матча «РГ» — 2024

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова из Чехии (шестая в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и чешской теннисисткой.

Свёнтек и Вондроушова провели между собой четыре встречи на турнирах уровня WTA. Во всех поединках победила польская теннисистка, в том числе и в единственном матче на грунте (в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020 — 6:1, 6:2).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований во Франции.