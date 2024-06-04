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Григор Димитров — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Григор Димитров — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча 1/4 финала встретятся болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между болгарским и итальянским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 15:00 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Димитров и Синнер провели между собой четыре матча на турнирах ATP. В трёх встречах победу одержал итальянец, а единственная игра между ними, прошедшая на грунтовом покрытии, осталась за теннисистом из Болгарии.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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