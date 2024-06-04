Григор Димитров — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча 1/4 финала встретятся болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров и второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между болгарским и итальянским теннисистами.
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Димитров и Синнер провели между собой четыре матча на турнирах ATP. В трёх встречах победу одержал итальянец, а единственная игра между ними, прошедшая на грунтовом покрытии, осталась за теннисистом из Болгарии.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.
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