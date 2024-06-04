Энди Маррей высмеял решение внедрить камеру на голове судьи на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей посмеялся над решением внедрить камеру на голове судьи на «Ролан Гаррос».

«Есть ли худшее применение технологий в спорте, чем внедрение камеры на голове судьи на «Ролан Гаррос»?! Это выглядит ужасно и, судя по тому, что я видел, ничего не даёт никому из участников матча!» — написал Маррей в социальных сетях.

В этом году Открытый чемпионат Франции — 2024 демонстрирует новшество на корте Филиппа Шатрье: камера, надетая на ухо судьи на вышке, предназначена для того, чтобы зрители находились в самом центре событий.

38-летний Джейми Маррей — бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016 и Открытый чемпионат США — 2016). Выступал в паре с братом Энди в Кубке Дэвиса и ряде других турниров уровня ATP.