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Энди Маррей высмеял решение внедрить камеру на голове судьи на «Ролан Гаррос»

Энди Маррей высмеял решение внедрить камеру на голове судьи на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей посмеялся над решением внедрить камеру на голове судьи на «Ролан Гаррос».

«Есть ли худшее применение технологий в спорте, чем внедрение камеры на голове судьи на «Ролан Гаррос»?! Это выглядит ужасно и, судя по тому, что я видел, ничего не даёт никому из участников матча!» — написал Маррей в социальных сетях.

В этом году Открытый чемпионат Франции — 2024 демонстрирует новшество на корте Филиппа Шатрье: камера, надетая на ухо судьи на вышке, предназначена для того, чтобы зрители находились в самом центре событий.

38-летний Джейми Маррей — бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016 и Открытый чемпионат США — 2016). Выступал в паре с братом Энди в Кубке Дэвиса и ряде других турниров уровня ATP.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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