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Анастасия Мыскина: после трёхсетового или пятисетового матча уснуть невозможно

Анастасия Мыскина: после трёхсетового или пятисетового матча уснуть невозможно
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года россиянка Анастасия Мыскина рассказала о состоянии теннисистов после пятисетовых и трёхсетовых (у женщин) матчей.

«После тяжёлого трёхсетового или пятисетового матча уснуть невозможно. Если проиграл, то вообще трагедия. Ты будешь какие-то моменты проматывать в голове, вспоминать те удары, которые мог сделать лучше. Если выиграл, то полегче», — сказала Мыскина в эфире проекта «Больше! Лайв».

Ранее сербский теннисист Новак Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл итальянца Лоренцо Музетти в пяти сетах. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени). В 1/8 финала он провёл ещё один пятисетовый матч (продолжительность — 4 часа 40 минут), в котором обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.

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