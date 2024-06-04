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«Я люблю Париж». Теннисистка Надежда Петрова — о своих достижениях на «Ролан Гаррос»

«Я люблю Париж». Теннисистка Надежда Петрова — о своих достижениях на «Ролан Гаррос»
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Финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года в парном разряде бывшая российская теннисистка Надежда Петрова вспомнила о своих выступлениях на Открытом чемпионате Франции.

«Я люблю Париж. Моя карьера там и началась. Я выиграла юниорский «Ролан Гаррос», и с этого всё пошло. Ещё «Ролан Гаррос» ассоциируется у меня с началом лета. После него я всегда приезжала в Москву – повидаться с родителями и друзьями. И сразу после «Ролан Гаррос» у меня день рождения! Главные воспоминания о турнире: победа, первый выход в полуфинал и наш дуэт с Машей Кириленко», — сказала Петрова в эфире проекта «Больше! Лайв».

Также Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004, 2012) в парном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 (в паре с с Марией Кириленко), обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России.

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