«Придётся взять его с собой». Де Минор — о юном болельщике на «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор рассказал о мальчике, который активно болеет за него в Париже.

«Он сотворил чудо (улыбается). Да, возможно, придётся приглашать его в турне неделю за неделей (улыбается).

Мы нашли его в прекрасном мире социальных сетей и в итоге пригласили его на матч. Он пришёл со всей своей командой, с товарищами и тренером.

Было здорово видеть его там. И снова, даже на таком большом корте, я слышал его после каждого розыгрыша очка.

У него характерный голос, так что приятно видеть. Я думаю, что он, знаете ли, побудет со мной завтра на тренировке и, конечно, придёт на следующий матч», — сказал австралиец на пресс-конференции.

Юного болельщика зовут Поль, и он поддерживал де Минора в матче против Ян-Леннарда Штруффа. Австралиец пригласил его на четвёртый круг против Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).