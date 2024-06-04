Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Онс Жабер
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, который продлится до 8 июня.
В матче 1/4 финала Кори Гауфф (3) обыграла девятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Матч завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу американки.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|2
|3
9
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Жабер четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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