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Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин проиграли Доулхайд/Кравчик в 1/8 финала «РГ»

Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин проиграли Доулхайд/Кравчик в 1/8 финала «РГ»
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и китаянка Чань Хаочин не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга они уступили американскому дуэту Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик— 2:6, 5:7.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут. Российско-китайский дуэт реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%), допустил две двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет. Доулхайд/Кравчик совершили пять двойных ошибок, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали четыре эйса.

Напомним, ранее во втором круге Открытого чемпионата Франции Доулхайд и Кравчик выбили из турнира российский дуэт Анастасия Потапова/Яна Сизикова — 7:6 (7:3), 6:1.

В 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос» Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик сыграют с российско-мексиканской парой Александра Панова/Джулиана Олмос.

Турнирная сетка парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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