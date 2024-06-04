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Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин проиграли Доулхайд/Кравчик в 1/8 финала «РГ»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и китаянка Чань Хаочин не смогли выйти в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга они уступили американскому дуэту Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик— 2:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 1 час 49 минут. Российско-китайский дуэт реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%), допустил две двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет. Доулхайд/Кравчик совершили пять двойных ошибок, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали четыре эйса.

Напомним, ранее во втором круге Открытого чемпионата Франции Доулхайд и Кравчик выбили из турнира российский дуэт Анастасия Потапова/Яна Сизикова — 7:6 (7:3), 6:1.

В 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос» Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик сыграют с российско-мексиканской парой Александра Панова/Джулиана Олмос.