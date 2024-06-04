Шнайдер и Наварро выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»

Завершился матч третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро играли против испанской теннисистки Кристины Букши и румынской спортсменки Моники Никулеску. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу пары Шнайдер/Наварро.

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. В её рамках ни одна пара ни разу не подала навылет. Шнайдер/Наварро допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету пары Букша/Никулеску три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в парном разряде Шнайдер и Наварро встретятся с итальянской парой Сара Эррани/Ясмине Паолини.