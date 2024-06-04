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Шнайдер и Наварро выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»

Шнайдер и Наварро выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Завершился матч третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро играли против испанской теннисистки Кристины Букши и румынской спортсменки Моники Никулеску. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу пары Шнайдер/Наварро.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Наварро Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
К. Букша М. Никулеску

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. В её рамках ни одна пара ни разу не подала навылет. Шнайдер/Наварро допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету пары Букша/Никулеску три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в парном разряде Шнайдер и Наварро встретятся с итальянской парой Сара Эррани/Ясмине Паолини.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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