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Гауфф — 3-я американка в возрасте до 21 года, выходившая в полуфинал «РГ» более 1 раза

Гауфф — 3-я американка в возрасте до 21 года, выходившая в полуфинал «РГ» более 1 раза
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла девятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса — 4:6, 6:2, 6:3. Она стала третьей американкой в возрасте до 21 года, выходившей в полуфинал «Ролан Гаррос» более одного раза.

Ранее двукратными полуфиналистками Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде в возрасте до 21 года становились Крис Эверт и Андреа Йегер.

20-летняя Кори Гауфф во второй раз вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Впервые это случилось в 2022 году. Тогда в 18-летнем возрасте Гауфф обыграла в 1/2 финала Мартину Тревизан из Италии (6:3, 6:1), а в финале потерпела поражение от Иги Свёнтек из Польши — 1:6, 3:6.

За выход в финал нынешнего турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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