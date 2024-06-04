Ига Свёнтек разгромила Вондроушову в 1/4 финала «РГ», повесив ей «баранку» в первом сете

Завершился матч 1/4 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова из Чехии (шестая в рейтинге WTA). Матч закончился уверенной победой Свёнтек со счётом — 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Свёнтек реализовала свой единственный брейк-пойнт. Она не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Вондроушовой четыре двойные ошибки и единственный проигранный брейк-пойнт. Теннисистки за весь матч не выполнили ни одного эйса.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции польская спортсменка встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований в Париже.