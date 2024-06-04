Ига Свёнтек разгромила Вондроушову в 1/4 финала «РГ», повесив ей «баранку» в первом сете
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Завершился матч 1/4 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова из Чехии (шестая в рейтинге WTA). Матч закончился уверенной победой Свёнтек со счётом — 6:0, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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6
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Свёнтек реализовала свой единственный брейк-пойнт. Она не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Вондроушовой четыре двойные ошибки и единственный проигранный брейк-пойнт. Теннисистки за весь матч не выполнили ни одного эйса.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции польская спортсменка встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.
Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований в Париже.
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