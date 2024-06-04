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Ига Свёнтек — Маркета Вондроушова, результат матча 4 июня 2024, счет 2:0, 1/4 финала «РГ»

Ига Свёнтек разгромила Вондроушову в 1/4 финала «РГ», повесив ей «баранку» в первом сете
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Завершился матч 1/4 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова из Чехии (шестая в рейтинге WTA). Матч закончился уверенной победой Свёнтек со счётом — 6:0, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Свёнтек реализовала свой единственный брейк-пойнт. Она не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Вондроушовой четыре двойные ошибки и единственный проигранный брейк-пойнт. Теннисистки за весь матч не выполнили ни одного эйса.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции польская спортсменка встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований в Париже.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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