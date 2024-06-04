Гауфф — самая юная теннисистка после Шараповой, вышедшая в полуфинал на 3+ ТБШ

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в возрасте 20 лет стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в полуфинал в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» три и более раз подряд, после пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой — четыре раза между Уимблдоном-2006 и «Ролан Гаррос» — 2007.

В матче 1/4 финала Кори Гауфф (3) обыграла девятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Матч завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу американки.

За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

20-летняя Кори Гауфф во второй раз вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Впервые это случилось в 2022 году. Тогда в 18-летнем возрасте Гауфф обыграла в 1/2 финала Мартину Тревизан из Италии (6:3, 6:1), а в финале потерпела поражение от Иги Свёнтек из Польши — 1:6, 3:6.