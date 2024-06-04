Андреева и Звонарёва выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»

Завершился матч третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва играли против норвежской теннисистки Улрикке Эйкери и Ингрид Нил из Эстонии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянок.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. В её рамках россиянки один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эйкери/Нил два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в парном разряде Мирра Андреева и Вера Звонарёва встретятся с победительницами матча Лейлы Фернандес (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) против Марты Костюк (Украина) и Елены-Габриэлы Русе (Румыния).