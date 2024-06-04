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Андреева и Звонарёва выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»

Андреева и Звонарёва выиграли в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Завершился матч третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва играли против норвежской теннисистки Улрикке Эйкери и Ингрид Нил из Эстонии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянок.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2024, вторник. 14:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Ингрид Нил
Эстония
Ингрид Нил
У. Эйкери И. Нил

Встреча продлилась 1 час 9 минут. В её рамках россиянки один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эйкери/Нил два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в парном разряде Мирра Андреева и Вера Звонарёва встретятся с победительницами матча Лейлы Фернандес (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) против Марты Костюк (Украина) и Елены-Габриэлы Русе (Румыния).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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