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«Сегодня всё было довольно просто». Ига Свёнтек — после победы над Вондроушовой на «РГ»

«Сегодня всё было довольно просто». Ига Свёнтек — после победы над Вондроушовой на «РГ»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою победу (6:0, 6:2) над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Сегодня всё было довольно просто. Рада, что сохранила концентрацию. В некоторых моментах матч был довольно напряжённым, иногда интенсивность игры немного снижалась. Я просто играла в свой теннис, не обращая внимания на Маркету. Чувствую, что нахожусь в отличной форме», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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