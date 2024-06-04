«Сегодня всё было довольно просто». Ига Свёнтек — после победы над Вондроушовой на «РГ»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою победу (6:0, 6:2) над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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6
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
«Сегодня всё было довольно просто. Рада, что сохранила концентрацию. В некоторых моментах матч был довольно напряжённым, иногда интенсивность игры немного снижалась. Я просто играла в свой теннис, не обращая внимания на Маркету. Чувствую, что нахожусь в отличной форме», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.
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