«Сегодня всё было довольно просто». Ига Свёнтек — после победы над Вондроушовой на «РГ»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою победу (6:0, 6:2) над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Сегодня всё было довольно просто. Рада, что сохранила концентрацию. В некоторых моментах матч был довольно напряжённым, иногда интенсивность игры немного снижалась. Я просто играла в свой теннис, не обращая внимания на Маркету. Чувствую, что нахожусь в отличной форме», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.