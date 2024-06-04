Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, с каким настроением она подходит к предстоящему матчу с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Честно говоря, так же, как и перед любым другим матчем. Не хочется менять свой распорядок дня. Хорошо бы продолжать в том же духе и не думать об этом матче как о чём-то грандиозном. Против Кори это нелегко. Она очень любит глину, особенно здесь. Я просто сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически, а там посмотрим», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В матче 1/4 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 Ига Свёнтек обыграла Маркету Вондроушову из Чехии (шестая в рейтинге WTA). Встреча закончилась уверенной победой Свёнтек со счётом 6:0, 6:2.