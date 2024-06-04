Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думаю, что она станет частью Большой четвёрки». Онс Жабер — о Гауфф на «Ролан Гаррос»

«Думаю, что она станет частью Большой четвёрки». Онс Жабер — о Гауфф на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Девятый номер рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса поделилась впечатлениями от игры третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, которой она уступила в сегодняшнем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 — 6:4, 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

«Коко – потрясающая теннисистка. Больше всего мне в ней нравится её бойцовский дух. Сейчас она показывает великолепный теннис, но я видела, как раньше она играла лучше. Она настоящий боец, очень умный игрок. Могу себе представить, что она станет частью «Большой четвёрки». Сейчас у них «Большая тройка». У неё впереди длинный путь. Она же сейчас третья ракетка, да? И ещё многое может улучшить, что хорошо для неё», — сказала Жабер на пресс-конференции.

За выход в финал нынешнего турнира Гауфф сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. В 2022 году теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился уверенной победой польской теннисистки — 6:1, 6:3.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
Гауфф — третья по победам на «Ролан Гаррос» до 21 года в XXI веке
Истории
Гауфф — третья по победам на «Ролан Гаррос» до 21 года в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android