«Думаю, что она станет частью Большой четвёрки». Онс Жабер — о Гауфф на «Ролан Гаррос»

Девятый номер рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса поделилась впечатлениями от игры третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, которой она уступила в сегодняшнем матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 — 6:4, 2:6, 3:6.
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«Коко – потрясающая теннисистка. Больше всего мне в ней нравится её бойцовский дух. Сейчас она показывает великолепный теннис, но я видела, как раньше она играла лучше. Она настоящий боец, очень умный игрок. Могу себе представить, что она станет частью «Большой четвёрки». Сейчас у них «Большая тройка». У неё впереди длинный путь. Она же сейчас третья ракетка, да? И ещё многое может улучшить, что хорошо для неё», — сказала Жабер на пресс-конференции.
За выход в финал нынешнего турнира Гауфф сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. В 2022 году теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился уверенной победой польской теннисистки — 6:1, 6:3.
- 4 июня 2024
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