«Я бы предложила начинать раньше». Жабер — о вечерних запусках у мужчин на «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер прокомментировала вечерние запуски в мужской части «Ролан Гаррос», а также заявила, что с удовольствием сыграла бы четвертьфинал вечером, а не утром.

«Я бы с удовольствием сыграла четвертьфинал вечером, а не в 11 утра. По мне, так в этом нет никакого смысла. Кажется, только здесь и в Австралии ставят четвертьфиналы на 11 утра. Не знаю, что там по трансляциям, но ты выходишь в четвертьфинал и нет, играй в 11 утра. Я уже говорила о вечерних матчах. Хотелось бы посмотреть, какое время у них стоит в контракте с вещателем. Было много хороших женских матчей. Конечно, не по четыре часа, но кто сказал, что играть после часа ночи – это нормально? Кто сказал, что в час-два ночи стадион будет забит? Не знаю, кто в это время смотрит матчи. Я бы предложила начинать раньше и ставить хорошие матчи и тем, и другим. Игрокам вредно играть после 11-12 вечера», — сказала Жабер на пресс-конференции.

В матче 1/4 финала Онс Жабер уступила чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу американки.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.