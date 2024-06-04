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Вондроушова — о матче с Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос»: от её игры голова идёт кругом

Вондроушова — о матче с Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос»: от её игры голова идёт кругом
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Шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она уступила лидеру мирового рейтинга WTA Иге Свёнтек из Польши — 0:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

«Мне кажется, Ига лучше всех остальных на грунте, особенно здесь, в Париже. С ней очень тяжело играть. Ощущение, что на корте тебе нечего ей предложить, она слишком сильна тут. Я не чувствовала себя плохо, она просто лучше. Она ничем не удивила. Она очень уверенна здесь, особенно на этом корте. Чувствуется, что грунт – это её покрытие. Она давит на тебя в каждом розыгрыше, кажется, что голова идёт кругом от этого», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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