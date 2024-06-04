«Я рад, что Паула все поняла». Циципас — о снятии с микста на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о причине, по которой они с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (139-я в рейтинге WTA) снялись с микста на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я должен винить погоду в Париже, потому что это была абсолютная катастрофа с точки зрения организации.

Я действительно не ожидал, что мне придётся играть два парных матча за один день, особенно за сутки до такого важного матча, как четвертьфинал, в котором мне тоже предстоит играть. Это слишком много для любого человека, и решение отказаться от участия в одном из розыгрышей было правильным.

Я счастлив, что Паула всё поняла, ведь она была первой, кто предложил это несколько дней назад, но я всё ещё был уверен, что смогу справиться с этим и нормально играть в смешанном парном разряде.

Это было сложно, но, в конце концов, в смешанном парном разряде не делают карьеру, не занимаются еженедельно. Так что я не думаю, что мы должны слишком грустить по этому поводу, потому что в ближайшие годы у нас будет возможность сделать это снова и сыграть бесчисленное количество раз на таких больших турнирах, как этот, рядом друг с другом», — приводит слова Циципаса Daily Mail Sport.

Напомним, в понедельник, 3 июня, пара Циципаса и Бадоса должны были сыграть в матче первого круга с Эной Сибахарой и Натаниэлем Ламмонсом. Те прошли во второй раунд без борьбы.