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Ига Свёнтек одержала 40 побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

Ига Свёнтек одержала 40 побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA
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Сегодня, 4 июня, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу со счётом 6:0, 6:2 над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Это 40-я победа польской спортсменки над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, ранее она вышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. В 2022 году теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился уверенной победой польской теннисистки — 6:1, 6:3.

Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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