Алькарас — Циципас: кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос»?

Во вторник, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В матче четвертьфинала встретятся третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас и двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением, ответив на вопрос: Алькарас — Циципас: кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос»?

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.