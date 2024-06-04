«В лучшей форме». Пресс-служба WTA — о выходе Свёнтек в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024

В пресс-службе WTA отреагировали на победу первой ракетки мира Иги Свёнтек над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«В лучшей форме. Победа над Вондроушовой означает, что Ига Свёнтек в третий раз за последние четыре года выходит в полуфинал «Ролан Гаррос», — написано в социальных сетях WTA.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции польская спортсменка встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. В финале «Ролан Гаррос» — 2023 она обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.