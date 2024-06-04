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Свёнтек поделилась ожиданиями от матча с Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос»

Свёнтек поделилась ожиданиями от матча с Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США в рамках полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024.

«Она выросла психологически. Раньше её было легче додавить, когда ты ведёшь в счёте. Но это нормально, что она прогрессирует. В таком возрасте всё идёт довольно гладко – если много работаешь, то добиваешься прогресса. Она стала чуть лучше в каждом аспекте игры. Есть разница, когда ты подросток в туре и когда стала более зрелым игроком», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.

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