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Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена

Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. МРТ показало повреждение мениска, сообщает источник. Спортсмен является действующим чемпионом турнира.

Вчера, 3 июня, в матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович играл с 27-й ракеткой мира Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Джокович неоднократно жаловался на качество корта. В одном из эпизодов серб поскользнулся и получил повреждение. Ранее, в этом же матче, серб воспользовался медицинским перерывом, но не стал сниматься с игры.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.

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