Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата Франции — 2024.

Сегодня, 4 июня, стало известно, что действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска, сообщает источник.

На данный момент Синнер играет с Григором Димитровым за выход в полуфинал турнира. Итальянец ведёт со счётом 6:2, 6:4.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.