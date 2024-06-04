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Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос»

Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос»
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Итальянский теннисист Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата Франции — 2024.

Сегодня, 4 июня, стало известно, что действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска, сообщает источник.

На данный момент Синнер играет с Григором Димитровым за выход в полуфинал турнира. Итальянец ведёт со счётом 6:2, 6:4.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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