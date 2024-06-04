Камельзон: грустно за Джоковича, все хотели видеть его в финале «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал снятие первой ракетки мира Новака Джоковича с «Ролан Гаррос» — 2024. Спортсмен является действующим чемпионом турнира.

«Грустно за Джоковича. Но такое случается, травмы не выбирают игроков. Думаю, Новак сейчас подлечит колено и будет готов к Олимпиаде. Однако всё завит от того, какая травма. Очень жаль, потому что Джоковича все хотят видеть в финале, потому что всё он равно сейчас звезда номер один.

Сейчас не имеет значения, кто главный фаворит на «Ролан Гаррос». Будет крутой финал. Зрители не будут разочарованы мужским финалом, но жаль, что Джокович так вышел из игры», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.