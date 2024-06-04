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Андрей Ольховский отреагировал на снятие Джоковича с «Ролан Гаррос»

Андрей Ольховский отреагировал на снятие Джоковича с «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на снятие первой ракетки мира Новака Джоковича с «Ролан Гаррос» — 2024. Спортсмен является действующим чемпионом турнира.

«Мне кажется, Новак Джокович в предыдущем матче вызывал физио по поводу правого колена, потому что оно его беспокоило. Он выиграл очень тяжёлый матч, который длился пять сетов. То, что он снялся с «Ролан Гаррос», это его решение. Ведь у него последние два матча шли долго, плюс получил травму, поэтому почувствовал, что не готов играть физически», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.

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